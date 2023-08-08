Üye Girişi
Haberler

Adana'da Otomobil Çarpışması: 6 Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

İbrahim K. (33) idaresindeki 80 LB 764 plakalı otomobil, Mustafabeyli Mahallesi'nde henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 F 1779 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü İbrahim K. ile aynı araçtaki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Tunur - Güncel

Mustafabeyli Ceyhan Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title