Haberler

Adana'da oto galeriye ateş açılması güvenlik kamerasına yansıdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde kasklı bir şüpheli, oto galeriye ve önündeki araçlara tabancayla ateş açtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, polis kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da oto galeriye tabancayla ateş açılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde, bir oto galeri önüne gelen kasklı şüpheli, söz konusu iş yerine ve önündeki araçlara tabancayla ateş açtı.

Zanlının kaçtığı saldırıda, iş yerine ve araçlara kurşun isabet etti.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırı anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız
Putin'den 'Barış görüşmelerine hazırız' mesajı! İstanbul vurgusu yaptı

Putin'den "Hazırız" mesajı! İstanbul vurgusu yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadir İnanır'ın da ablasıydı! Soner Arıca'nın annesi hayatını kaybetti

Kadir İnanır ve Soner Arıca'nın acı günü
Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak

Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
Alvaro Arbeloa yeni takımına imzayı atıyor

3 yıllık sözleşme! Yeni takımına imzayı atıyor
Türkiye, FIBA'nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 'güç sıralamasında' ilk sırada

''En iyisiyim'' diyeni bile geçtiler!
Tartışma yaratan kamp! Yastık yumruklamak için servet ödüyorlar

Kampınız batsın! Ceplerinden çıkan parayı duyunca şoke olacaksınız
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Erdoğan'ın masasındaki seçim anketi! İşte AK Parti'nin oy oranı
CHP'de olağan kurultay takvimi için tarih verildi

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in çağrısı sonrası beklenen tarihi verdi