Adana'da oto galeriye ateş açılması güvenlik kamerasına yansıdı

Adana'da oto galeriye tabancayla ateş açılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde, bir oto galeri önüne gelen kasklı şüpheli, söz konusu iş yerine ve önündeki araçlara tabancayla ateş açtı.

Zanlının kaçtığı saldırıda, iş yerine ve araçlara kurşun isabet etti.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırı anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.