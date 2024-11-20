Üye Girişi
Haberler

Adana'da Orta Hasarlı Binaların Yıkımında İlerleme

Adana'da Orta Hasarlı Binaların Yıkımında İlerleme
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde orta hasar alan binaların yüzde 20'sinin yıkımı tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Alan, devlet desteğiyle şehirdeki yapı stokunun yenilendiğini belirtti.

Adana'da depremlerde orta hasar alan ancak güçlendirme başvurusu yapılmayan binaların yüzde 20'sinin yıkımı tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Alan, AA muhabirine, kentte 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören 3 bin 297 binanın yıkımının tamamlandığını söyledi.

Orta hasarlı olup güçlendirme başvurusu yapılmayan binaların yıkımının ise sürdüğünü belirten Alan, "Bugün itibarıyla yıkılması gereken orta hasarlı binaların yüzde 20'si tamamlandı. Devletimizin desteğiyle şehrimizin yapı stokunu yeniliyoruz." dedi.

Alan, kent genelindeki incelemede 315 bin 58 binanın hasarsız olduğunun belirlendiğini anlattı.

Evleri yıkılan veya hasar gören ancak hak sahipliğinden faydalanabilmek için başvuruyu kaçıranlara 2 günlük ek süre verildiğini anımsatan Alan, başvuruların 21 ve 22 Kasım'da alınacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Yusuf Tunur - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin Ukrayna'ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tedirgin eden "Dünya savaşı" sözleri

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz

Erdoğan'a asgari ücreti sordular, umut dolu sözler sarf etti

 DEM Parti'li ve CHP'li belediye başkanlarına 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi

DEM Partili ve CHP'li iki belediye başkanına hapis cezası
Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede

Bakan Yerlikaya, öfke patlaması yaşayan CHP'lilerin ortasında kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Acun Ilıcalı hakkında yasa dışı bahis soruşturması mı başlatıldı? Tunceli Belediyesi hangi parti? Cevdet Konak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ovacık Belediye Başkanı kimdir? Tunceli Belediye Başkanı kimdir? 19 Kasım reyting sonuçları! 19 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Ovacık Belediye Başkanı hangi parti? Mustafa Sarıgül kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cevdet Konak tutuklandı mı? DEM Parti Tunceli Belediye Başkanı neden hapis cezası aldı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 20 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CHP Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül neden hapis cezası aldı? Mustafa Sarıgül tutuklandı mı? SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ile ilgili ne dedi? Ocak 2025 asgari ücret ne kadar olur? ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 | Asgari ücret ne kadar olacak? Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak, brüt ve net asgari ücret zammı yüzde kaç olur?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.