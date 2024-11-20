Adana'da Orta Hasarlı Binaların Yıkımında İlerleme

Adana'da depremlerde orta hasar alan ancak güçlendirme başvurusu yapılmayan binaların yüzde 20'sinin yıkımı tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Alan, AA muhabirine, kentte 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören 3 bin 297 binanın yıkımının tamamlandığını söyledi.

Orta hasarlı olup güçlendirme başvurusu yapılmayan binaların yıkımının ise sürdüğünü belirten Alan, "Bugün itibarıyla yıkılması gereken orta hasarlı binaların yüzde 20'si tamamlandı. Devletimizin desteğiyle şehrimizin yapı stokunu yeniliyoruz." dedi.

Alan, kent genelindeki incelemede 315 bin 58 binanın hasarsız olduğunun belirlendiğini anlattı.

Evleri yıkılan veya hasar gören ancak hak sahipliğinden faydalanabilmek için başvuruyu kaçıranlara 2 günlük ek süre verildiğini anımsatan Alan, başvuruların 21 ve 22 Kasım'da alınacağını kaydetti.