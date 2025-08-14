Adana'da Orman Yangınları için Dua Programı Düzenlendi

Adana'da Orman Yangınları için Dua Programı Düzenlendi
Adana'nın Feke ilçesinde vatandaşlar, orman yangınlarının sona ermesi için dua etti. Programda, hayatını kaybeden orman işçileri anıldı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Adana'nın Feke ilçesinde vatandaşlar, ülke genelinde devam eden orman yangınlarının son bulması için dua etti.

Akoluk Mahalle Camisi imam hatibi Muhammet Doğaç'ın öncülüğünde okul bahçesinde program düzenlendi.

Programda orman yangınlarının son bulması için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Yangınlarda hayatını kaybeden orman işçilerinin de anıldığı programda kurban kesildi.

Programda ayrıca mahalledeki Kur'un kursunda başarılı olan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
