Adana'da Orman Yangınları için Dua Programı Düzenlendi

Adana'nın Feke ilçesinde vatandaşlar, ülke genelinde devam eden orman yangınlarının son bulması için dua etti.

Akoluk Mahalle Camisi imam hatibi Muhammet Doğaç'ın öncülüğünde okul bahçesinde program düzenlendi.

Programda orman yangınlarının son bulması için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Yangınlarda hayatını kaybeden orman işçilerinin de anıldığı programda kurban kesildi.

Programda ayrıca mahalledeki Kur'un kursunda başarılı olan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.