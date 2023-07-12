Adana'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kepeztepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 9 söndürme helikopteri, 2 uçak, 30 arazöz, 10 su tankı, 10 iş makinesi ve 200 personel sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da bölgede çalışmaları takip ediyor.