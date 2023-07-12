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Adana'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kepeztepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 9 söndürme helikopteri, 2 uçak, 30 arazöz, 10 su tankı, 10 iş makinesi ve 200 personel sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da bölgede çalışmaları takip ediyor.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kepeztepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 9 söndürme helikopteri, 2 uçak, 30 arazöz, 10 su tankı, 10 iş makinesi ve 200 personel sevk edildi.

Ekipler havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da bölgede çalışmaları takip ediyor.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel

Sarıçam Adana Güncel Haberler

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