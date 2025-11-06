Adana'da Orman Yangını Söndürüldü
Çukurova ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının havai fişek atılması sonucu başladığı düşünülüyor.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Topalak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda alevlerin yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yaklaşık 4 dekarlık alanın zarar gördüğü yangının havai fişek atılması sonucu çıktığı değerlendiriliyor.
Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel