Adana'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Adana'nın Sarıçam ilçesinde, Turunçlu Mahallesi'nde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.
Turunçlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli, söndürme uçağı ve helikopterleri ile arazözler sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel