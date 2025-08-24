Adana'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Ekipler, 80 personel, arazözler ve helikopterlerle yangına müdahale etti.

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Hacımusalı Mahallesi Cumahocalar mevkisinde orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye söndürme ekipleri sevk edildi. Alevler, 80 personelin 7 arazöz, 4 tanker ve 5 helikopter ile müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmasının sürdüğü bildirildi.

