Adana'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
İmamoğlu ilçesindeki orman yangını, bölgedeki ekiplerin yoğun çabasıyla gece saatlerinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangını, gece saatlerinde kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Üçtepe Mahallesi Eğriçam mevkisinde dün saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Dün havanın kararmasıyla müdahale sadece karadan sürdürüldü. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, gece saatlerinde kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel