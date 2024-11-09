Adana'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Adana'nın Pozantı ilçesindeki Belemedik Tabiat Parkı'nda çıkan orman yangını, ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Adana'nın Pozantı ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Belemedik Tabiat Parkı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile arazözler yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.