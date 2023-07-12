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Adana'da Orman Yangını Çıktı

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Adana'nın Sarıçam ilçesinde Kılbaş ve Kepeztepe mahalleleri arasındaki ormanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

ADANA'nın Sarıçam ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına ekipler havadan ve karadan müdahale etmeye başladı.

Kılbaş ve Kepeztepe mahalleleri arasındaki ormanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 4 söndürme helikopteri, 2 uçak ile çok sayıda arazöz, su tankı ve personel sevk edildi. 2 noktadan çıktığı belirtilen yangına ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bekir Karakoca - Güncel

Sarıçam Güncel Haberler

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