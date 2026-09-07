Adana'da orman yangını çıkardıkları iddia edilen 3 sanığın yargılanması sürdü

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki ormanlık alanı kundakladıkları gerekçesiyle haklarında en az 10'ar yıl hapis talebiyle dava açılan tutuksuz 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Yarımca Mahallesi'nin Coşanlar mevkisindeki ormanlık alanda 25 Temmuz 2025'te çıkan yangına ilişkin Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanıklardan T.Y.G. (20) ile adli süreçteki çocuk M.G. (17) katıldı.

Diğer sanık adli süreçteki çocuk R.Y'nin (17), yer almadığı duruşmada, avukatlar ve bazı tanıklar hazır bulundu.

Beyanı alınan adli süreçteki çocuk M.G. yangını görünce ilgili birimlere haber verdiklerini ileri sürdü.

Sonrasında karakola çağrıldıklarını belirten M.G. şunları söyledi:

"Karakolda bize ceza kesmek istediler. İfademizi verdikten sonra karakoldan çıktık. Daha sonra halam bizden süt isteyince biz de Coşanlar mevkisinde bulunan bakkaldan süt almak için yola çıktık. Süt aldıktan sonra geri dönüş yolunda jandarma ekipleri bizi durdurmak istedi. Fakat ehliyetim olmadığı için araçla kaçtım. Kesinlikle aracı jandarma üzerine sürmedim. Yangını kimin çıkardığını görmedik. Araçtaki boş pet şişelerinin içinde alkol vardı. Üçümüz bir miktar alkol almıştık. Boş şişeleri de araca koymuştuk. Orman yangının biz çıkarmadık. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim."

T.Y.G. savunmasında, olay günü akrabalarıyla su ve süt almak için Coşanlar mevkisine gittiklerini öne sürerek, "Ormandaki yangını biz çıkarmadık. Biz ormanda sadece alkol aldık. Yangınla ilgimiz bulunmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesini ve eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Beyanların ardından mahkeme heyeti, zorla getirilme kararına rağmen duruşmaya katılmayan sanık R.Y. hakkında çıkarılan yakalama emrinin infazının beklenilmesine, sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbirinin devamına da karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Yarımca Mahallesi'nin Coşanlar mevkisindeki ormanlık alanı 25 Temmuz 2025'te kundakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden T.Y.G. tutuklanmış, adli süreçteki çocuk M.G. ile R.Y. ise serbest bırakılmıştı.

Sanık T.Y.G. hakkında, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun "kasten orman yakma" suçu kapsamında 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası istemiyle dava açılmıştı.

Olaya karıştıkları öne sürülen M.G. ile R.Y'nin yaşlarının küçük olması nedeniyle soruşturmaları ayrı yürütülmüş, sanıklar hakkında aynı suçlama yönünden hazırlanan iddianame, bu dava dosyasıyla birleştirilmişti. T.Y.G, 23 Şubat'taki ilk duruşmada yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Kaynak: AA