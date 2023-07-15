Adana'da orman yangını büyümeden söndürüldü
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Adana'nın Aladağ ilçesinde, Yetimli Mahallesi Yapraklı mevkiinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Adana'nın Aladağ ilçesinde orman yangını büyümeden söndürüldü.
Yetimli Mahallesi Yapraklı mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye arazöz ve çok sayıda ekip sevk edildi.
Küçük çaplı olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle daha fazla büyümeden kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Mücahit Aydın - Güncel