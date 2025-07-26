Adana'da Orman Yangını 25 Saat Sonra Kontrol Altına Alındı

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Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çabaları sonucu 25 saat sonra kontrol altına alındı. Yangına helikopterler ve arazözlerle müdahale edildi.

ADANA'nın Kozan ilçesinde dün çıkman orman yangını, 25 saat sonra kontrol altına alındı.

Enizçakırı Mahallesi Kuşkayası mevkisinde, dün saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevleri ve dumanı gören mahallelinin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterler ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Sarp kayalıklarla kaplı bölgede süren çalışmalar sonucu yangın, bugün saat 13.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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