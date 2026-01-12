Haberler

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde eğitime kar engeli

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak.

Tufanbeyli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal bölgedeki okullar ile taşımalı eğitim yapılan okullarda 12 Ocak Pazartesi 1 gün eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı bildirildi.

