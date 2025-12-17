Haberler

Adana'da "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kutlandı

Adana'da 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' kutlandı
Güncelleme:
Adana'da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, öğrenciler tarafından hazırlanan yöresel lezzetler tanıtıldı ve ikram edildi. Gastronomi yarışmalarında derece elde eden öğrenciler deneyimlerini paylaştı.

Adana'da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri kapsamında "Okulum Üretiyor, Ülkem Kazanıyor" temalı program düzenlendi.

Nezihe Yalvaç Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte kent ve yöreye özgü lezzetler öğrenciler tarafından hazırlanarak tanıtıldı ve katılımcılara ikram edildi.

Gastronomi alanında ülke genelinde gerçekleştirilen yarışmalarda derece elde eden öğrencilerin deneyimlerini paylaştığı etkinlikte okula bu yıl başlayan 9. sınıf öğrencileri için mesleki yemin töreni de düzenlendi.

Programa, Çukurova Kaymakamı Hakan Alkan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Suna Şahin - Güncel
