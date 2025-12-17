Adana'da 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' kutlandı

Adana'da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri kapsamında "Okulum Üretiyor, Ülkem Kazanıyor" temalı program düzenlendi.

Nezihe Yalvaç Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte kent ve yöreye özgü lezzetler öğrenciler tarafından hazırlanarak tanıtıldı ve katılımcılara ikram edildi.

Gastronomi alanında ülke genelinde gerçekleştirilen yarışmalarda derece elde eden öğrencilerin deneyimlerini paylaştığı etkinlikte okula bu yıl başlayan 9. sınıf öğrencileri için mesleki yemin töreni de düzenlendi.

Programa, Çukurova Kaymakamı Hakan Alkan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru ve davetliler katıldı.