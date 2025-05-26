Adana'da Motosikletin Yayaya Çarpma Anı Kamerada

Adana'da Motosikletin Yayaya Çarpma Anı Kamerada
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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir motosiklet, yolun karşına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı ve hafif yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

Adana'da motosikletin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde yolun karşına geçmek isteyen kadına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi yönlendirildi.

Sağlık ekibi, hafif yaralanan kadına ambulansta müdahale etti.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
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