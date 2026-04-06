Şampiyonluğa koşan Bursaspor daha büyük bir stada geçiyor

Bursaspor, Fethiyespor karşılaşmasının ardından verilen deplasman tribünü cezasına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'na itirazda bulundu. Yeşil-beyazlı yönetim, başvurunun sonucunu beklerken Ankara Demirspor maçının daha büyük kapasiteli bir stadyumda oynanması için de temaslarını sürdürüyor.

  • Bursaspor'un Ankara Demirspor deplasman maçı, taraftar yoğunluğu nedeniyle Eryaman Stadyumu'na alınabilir.
  • Bursaspor Başkanı Enes Çelik, maçın büyük ihtimalle daha büyük bir stadyumda oynanacağını belirtti.
  • Bursaspor'un hedefi, birkaç hafta içinde şampiyonluğu ilan etmektir.

TFF 3. Lig ekibi Bursaspor'un Başkanı Enes Çelik, ligde deplasmanda oynanacak Ankara Demirspor karşılaşmasının taraftar yoğunluğu nedeniyle daha büyük bir stada alınmasının gündemde olduğunu belirterek, bu konuda kulüpler arasında görüşmeler yapıldığını ifade etti. 

BİR AKSİLİK OLMAZSA MAÇ ERYAMAN STADYUMU'NDA

Çelik, yapılan girişimlerin olumlu ilerlediğini ve karşılaşmanın büyük ihtimalle Eryaman Stadyumu'nda oynanacağını söyledi. Başkan Çelik, alınan galibiyetin camiaya büyük moral verdiğini vurgulayarak, hedeflerinin birkaç hafta içerisinde şampiyonluğu ilan etmek olduğunu dile getirdi.

''DAHA BÜYÜK BİR STADYUMDA OYNANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ''

Karşılaşmanın stat değişikliği ihtimali hakkında da konuşan Çelik, "Ankara Demirspor maçının daha büyük bir statta oynanması için hem kendi yönetimimiz hem de rakip kulüp yönetimiyle görüşmeler gerçekleştirdik. Gerekli başvurular yapıldı. Yüzde 99 oranında daha büyük bir stadyumda oynanacağını düşünüyoruz. Taraftarlarımızın yine bizi yalnız bırakmayacağına inanıyorum. Deplasman cezası taraftarlarımızın küçük bir bölümünü kapsıyor ancak buna rağmen destekleri devam ediyor" dedi.

