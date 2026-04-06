TFF'den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı

Dün akşam oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki tartışmalı penaltı sonrası Beşiktaş cephesi tepki gösterirken, TFF’nin hakem Yasin Kol’un performansını başarılı bulduğu ve iyi not vereceği iddia edildi.

Fenerbahçe’nin Beşiktaş’ı 90+11’de gelen penaltı golüyle mağlup ettiği derbinin ardından hakem kararları tartışma yaratırken, Türkiye Futbol Federasyonu’nun tutumuna ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ CEPHESİNDEN SERT TEPKİ

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, hakem yönetimine sert sözlerle tepki gösterdi. Adalı, Merkez Hakem Kurulu’nu hedef alarak istifa çağrısında bulundu.

TFF’DEN “İYİ YÖNETİM” DEĞERLENDİRMESİ

HT Spor’un haberine göre TFF kaynakları, derbinin hakemi Yasin Kol’a iyi not verileceğini belirtti. Pozisyonun IFAB kurallarına göre penaltı olduğu ifade edilirken, federasyonda görevli hakem eğitmenlerinin de aynı görüşte olduğu aktarıldı.

PENALTI KARARI DOĞRU BULUNDU

Haberde, Nene’ye yapılan müdahalenin ceza sahası dışında başladığı ancak içeride devam ettiği ve bu nedenle penaltı kararının doğru olduğu vurgulandı.

Yorumlar (5)

hntgmhspmv:

körler sağırlar birbirini ağırlar

Mutlu Sutcu:

İyi bir hakem değildir. Puan verilecek bir durumu yok. Maçta 11 dk süre uzatımı gerektirecek bir aksama da olmadı.

Serkan:

çekme olsa doğru. temas neredeyse orası dikkate alınır. bu kadar hakem yanlış derken tff nin doğru demesi hemşerisini korumaktır. futbol bu sebeple berbartır

Cristiano Ronaldo:

İlk Temas Topa Ceza sahası Dışından, Ancak Pozisyonun Devamında Nene Topa Yetişecek Durumdayken Sol Ayaktan Darbe Alıp Ceza Sahası içinde Yerde Kalıyor. Net Penaltı. MARK CLATTENBURG söyledi Eski FIFA Üst Düzey Hakemi

pusatalfa:

Yasin kol Kimin kollayocisi olduğu belli oldu

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

