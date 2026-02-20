Haberler

Adana'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı; kaza anı kamerada

Adana'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı; kaza anı kamerada
Güncelleme:
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir erkeğe motosiklet çarparak yaralanmasına yol açtı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen kimliği belirsiz erkek yayaya, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet çarptı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı yaya, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

