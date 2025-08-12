Adana'da Motosiklet Tamirhanesinde Yangın
Seyhan ilçesinde bir motosiklet tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında, onarım için bekleyen motosikletler hasar gördü.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde motosiklet tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mithatpaşa Mahallesi'ndeki tamirhanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, onarım için bekleyen bazı motosikletlerde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel