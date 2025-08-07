Adana'da Motosiklet Sürücüsüne Saldıran Hafif Ticari Araç Sürücüsü Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Çukurova ilçesinde hafif ticari aracıyla motosiklet sürücüsünü sıkıştıran S.A. gözaltına alındı. Olayın kask kamerası görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı ve polis harekete geçti.

ADANA'nın Çukurova ilçesinde, hafif ticari aracıyla yolda sıkıştırdığı motosiklet sürücüsüne saldırmaya kalkışan S.A. gözaltına alındı. Olay, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Olay, 10 Haziran'da Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Menderes Adası'nda meydana geldi. Yolda ilerleyen motosiklet sürücüsü, kendisini sıkıştıran 35 ZID 04 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü S.A.'ya, "Birader nasıl araba kullanıyorsun?" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine aracından inen S.A., "Seni parçalarım, yanında kız var niye rolleniyorsun'ö diye karşılık vererek motosikletin sürücüsüne saldırmaya çalıştı. Yaşananların, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, sürücü S.A.'yı gözaltına aldı. Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca S.A.'ya bin 986 TL, araç sahibine ise 4 bin 512 TL olmak üzere toplam 6 bin 498 TL idari para cezası kesildi. S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber: Yusuf YILDIZ-Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ünlü iş adamı Halit Yukay 3 gündür kayıp! Yatın parçalanmasıyla ilgili korkunç iddia

Ünlü iş adamı 3 gündür kayıp! Parçalanan yatla ilgili korkunç iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seda Bakan'dan Halit Yukay için duygusal paylaşım

36 saattir haber alınamıyor! Seda Bakan'dan 'mucize' paylaşımı geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.