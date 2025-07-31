Adana'da Motosiklet Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'da Motosiklet Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Seyhan ilçesinde yaya geçidinden geçmek isteyen bir bisikletli ile çarpışan motosikletin sürücüsü Fırat Okumuş, kaza sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen bisikletli ile çarpışan motosikletin sürücüsü Fırat Okumuş, hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Fırat Okumuş yönetimindeki 01 AOZ 754 plakalı motosiklet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen, ismi öğrenilemeyen bisikletli ile çarpıştı. Kazada, motosikletin devrilmesi sonucu başını refüje çarpan Okumuş ağır yaralanırken, bisiklet sürücüsü ise hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Okumuş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Okumuş'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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