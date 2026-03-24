Adana'da iki motosiklet çarpıştı; 3 yaralı

İmamoğlu ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi ağır olmak üzere toplam üç kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 22 Mart'ta saat 14.00 sıralarında İmamoğlu Devlet Hastanesi yakınında meydana geldi. Süleyman İ. yönetimindeki motosiklet, Osman E. kontrolündeki motosiklet ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ve Osman E.'nin arkasında oturan Abdullah A., ambulanslarla İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulanan Süleyman İ., Adana Şehir Hastanesi'ne; diğer 2 yaralı ise Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: İran bugün bize petrol ve doğalgazla ilgili çok değerli bir hediye verdi

İran'ın sürpriz adımını Trump duyurdu: Bize büyük bir hediye verdiler
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: ABD-İsrail'in İran savaşı felaket bir hata

Avrupa'nın dev ülkesinden Trump'a rest: İran savaşı felaket bir hata
Yunus Emre Özden'in eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu'nun hapse girmesine kayıtsız kalamadı

Yuvasını yıktığı isim, Aleyna'nın hapse girmesine kayıtsız kalamadı
Son bir imza kaldı! Karşıyaka'ya yeni stat müjdesi

Şampiyonluğa koşan takıma yeni stat müjdesi
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
Yusuf Demir'den Galatasaray ve Türkiye itirafı

Takımdan ayrılır ayrılmaz baklayı ağzından çıkardı
Yunus Emre Özden'in eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu'nun hapse girmesine kayıtsız kalamadı

Yuvasını yıktığı isim, Aleyna'nın hapse girmesine kayıtsız kalamadı
İsrail'li yedek asker sığınakta yaşamına son verdi

İsrail ordusunda deprem! Zorla savaşa alırlarsa böyle olur
İran Milli Takımı kamp için Antalya'ya geldi

Türkiye, İran'a kucak açtı! Bir hafta boyunca o şehrimizdeler