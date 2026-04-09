Adana'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
Adana'nın Seyhan ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Mazlum Totan, hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer kişi ise tedavi altına alındı.
Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Mazlum Totan, tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan motosikletteki diğer kişinin ise aynı hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Adana'da 2 Nisan'da meydana gelen kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade