Adana'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Adana'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Adana'da meydana gelen motosiklet ve bisiklet çarpışması sonucunda motosiklet sürücüsü Fırat Okumuş yaşamını yitirirken, bisikletli yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Adana'da bisiklet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Merkez Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda Fırat Okumuş idaresindeki 01 AOZ 754 plakalı motosiklet ile bir bisikletli çarpıştı.

Kazada kafasını refüje çarpan Okumuş ağır, bisiklet sürücüsü ise hafif yaralandı.

Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Okumuş, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bisiklet sürücüsünün tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel
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