Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

ADANA'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hafif yaralandı. Kaza, kask kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün Çukurova ilçesinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, önünde kavşaktan dönüş yapan kadının kullandığı motosiklete çarptı. Motosikletin sürücüsü yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada kaza, motosiklete takılı kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün arkasına baktığı sırada aracı fark ettiği, ardından gaza bastığı ve arkadan gelen otomobilin çarptığı görüldü.

Motosiklet sürücüsünün geçen sene temmuz ayında da Mersin'de bir minibüse motosikletiyle arkadan çarparak yaralandığı belirtildi.