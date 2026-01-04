Haberler

Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Kaza, kask kamerasına yansıdı. Sağlık durumu iyi olan sürücü, daha önce de bir kaza geçirmiş.

ADANA'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hafif yaralandı. Kaza, kask kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün Çukurova ilçesinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, önünde kavşaktan dönüş yapan kadının kullandığı motosiklete çarptı. Motosikletin sürücüsü yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada kaza, motosiklete takılı kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün arkasına baktığı sırada aracı fark ettiği, ardından gaza bastığı ve arkadan gelen otomobilin çarptığı görüldü.

Motosiklet sürücüsünün geçen sene temmuz ayında da Mersin'de bir minibüse motosikletiyle arkadan çarparak yaralandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor

Tarih belli oldu! ABD, Maduro için kritik bir adım daha atıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz

Maduro'nun sağ kolu rengini belli edip televizyondan çağrı yaptı
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler! 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında

Muştalarla döverek kör ettiler, 1,5 ayda tahliye oldular
Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj

Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj verdi
Maduro operasyonunda ağır bilanço! Siviller de dahil 40 kişiyi öldürdüler

Maduro operasyonunda ağır bilanço! Aralarında çok sayıda sivil de var
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz

Maduro'nun sağ kolu rengini belli edip televizyondan çağrı yaptı
4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı! Bütün köy tek bir ismi işaret etti

4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı: Anneme tecavüz etmiş
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır iddiaları doğruladı! İşte geçeceği parti

"Milletin dediğini yapıyorum" deyip katılacağı partiyi ilan etti