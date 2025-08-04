Adana'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
Kozan ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Atakan E. idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, Ergenuşağı Mahallesi'nde devrildi.
Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan kişi yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel