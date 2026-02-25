Haberler

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza anı kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü otomobille çarpışarak yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA'da kavşakta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 15.40 sıralarında Sarıçam ilçesi Dilek Atlığ Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet caddede ilerlerken, kavşaktan dönüş yapan otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Serhat GÜLER - Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti

Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çocuğunun okulundaki teneffüs ziline tepkisi sert oldu

Velinin teneffüs ziline tepkisi sert oldu
Yeni sezonun ilk bombası! Altay Bayındır Süper Lig devinde

Yeni sezonun ilk bombası! Altay, Süper Lig devinde
Osimhen'den taraftarı uyutmayan Juventus sözleri: Neden Olmasın?

Basın toplantısında söyledikleri Galatasaray taraftarını çıldırttı
Inter, Bodo/Glimt için video hazırladığına resmen bin pişman oldu

Bu paylaşımı yaptıklarına bin pişman oldular
Çocuğunun okulundaki teneffüs ziline tepkisi sert oldu

Velinin teneffüs ziline tepkisi sert oldu
Ünlü mankenin podyumda zor anları! Bir adım bile atamadı

Ünlü mankenin podyumda zor anları! Bir adım bile atamadı
Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi

Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi