Haberler

Adana'da trafik denetiminde 23 motosiklet sürücüsüne ve 2 yolcuya ceza kesildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Seyhan ilçesinde trafik polislerince yapılan denetimde kask takmayan, ehliyetsiz ve plakasız motosiklet kullanan 23 sürücü ile 2 yolcuya para cezası kesildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde trafik polislerince yapılan denetimde 23 motosiklet sürücüsüne ve 2 yolcuya para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, yaz mevsiminde şehir içi yollarda motosiklet kullanımının belirgin şekilde artış göstermesi üzerine denetimlerini sıklaştırdı.

Ekipler, trafik güvenliğinin sağlanması, can kayıpları ile yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması amacıyla Emek Mahallesi Barış Bulvarı'nda motosikletlilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kaskı ve motosikletinin plakası bulunmadığı için kontrol noktasında durdurulan Suriye uyruklu sürücü Amar Hatib, trafik polisinin talep ettiği kimlik, ehliyet ve ruhsatın da yanında bulunmadığını belirtti.

Motosikleti otoparka çekilen sürücüye, idari para cezası uygulandı.

Denetimde, sürücü belgesi bulunmayan, yetersiz sürücü belgesiyle motosiklet kullanan, kask takmayan, teknik değişikliği bildirmeyen, sigortasız ve plakasız aracıyla trafikte seyreden 23 sürücüye ve kask takmayan 2 yolcuya idari para cezası kesildi.

Motosiklette kask takmadığı için para cezası uygulanan yolcu, gazetecilerin sorusu üzerine, motosiklet yolcularının kask takmasının yasal bir zorunluluk olduğunu bilmediğini söyledi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun
Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu! 19 şüpheli gözaltında

Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu kez yöneticiler gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haluk Levent gurbetçiyi böyle kandırmış: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim

Sen neymişsin Haluk! "Evli olduğunu nezarethanede öğrendim"
Yıllardır konuşulan fotoğrafın sırrı çözüldü! UNICEF doğruladı

Yıllardır konuşulan fotoğrafın sırrı çözüldü! Beklenen açıklama geldi
Kömür yüklü TIR, benzin istasyonu marketine daldı: Can kaybı var

Benzin istasyonu marketinde alışveriş yaparken canından oldu
Dondurmayı sakın böyle yemeyin! Boğaz enfeksiyonu riskini artırıyor

Dondurmayı sakın böyle yemeyin! Sonuçları çok fena
Şanlıurfa'da doğum sonrası anne öldü; kadın doğum uzmanı tutuklandı

Özel hastanede öldüren doğum! Kadın doktor tutuklandı
Sıcaklarda cep telefonunuzu uzun süre şarjda bırakmayın: Büyük riskleri var

Sıcaklarda cep telefonunuza bunu yapmayın! Felakete yol açıyor
ABD gece boyunca vurdu, İran'da ölü sayısı her geçen saat artıyor

Bombalama tüm gece sürdü! Ölü sayısı her geçen saat artıyor