Adana'da Motorlu Testere Kazası: Bir Kişi Kurtarıldı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde odun keserken ayağını motorlu testereye kaptıran bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Ceyhan ilçesi Kurtkulağı Mahallesi'nde odun kesen bir kişi, ayağını motorlu testereye kaptırdı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla ayağı testereden kurtarılan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel