Adana'da Mobilya Atölyesinde Yangın
Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle atölyede hasar meydana gelirken, çıkış nedeni araştırılıyor.
Yangın, gece saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'ndeki bir mobilya atölyesinde çıktı. Atölyeden alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle atölyede hasar meydana geldi. İtfaiye erleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı