Adana'da Miras Tartışması Kanlı Bitti: Baba Oğlunu Öldürdü

ADANA'da Erol Köse (69), miras nedeniyle tartıştığı oğullarından Nihat Köse'yi (42) av tüfeğiyle öldürdü, Mesut Köse'yi (34) ağır yaraladı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gölbaşı Mahallesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. Erol Köse, miras meselesini konuştuğu oğulları Nihat ve Mesut Köse ile tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Erol Köse, oğullarına av tüfeğiyle ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulan Nihat ve Mesut Köse kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı.

KAÇAN BABA YAKALANDI

Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Nihat Köse'nin öldüğü belirlendi. İlk müdahalesi yapılan Mesut Köse ise ambulansla hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Mesut Köse'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Nihat Köse'nin cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri, Erol Köse'yi evine yakın bir sokakta yakaladı. Gözaltına alınan Köse'nin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü belirtildi.