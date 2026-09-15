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Adana'da minibüsün çarptığı çocuk yaralandı

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- Kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, minibüsün çarptığı çocuk yaralandı.

Güzelevler Mahallesi Levent Caddesi'nde, koşarak yolun karşısına geçmek isteyen M.M'ye (12), Serhat A'nın kullandığı şehir içi yolcu minibüsü çarptı.

Yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından sürücü, aracıyla polis merkezine giderek teslim oldu.

Minibüsün çocuğa çarpması ve sürücünün kazanın ardından aracıyla olay yerinden uzaklaşması bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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