Adana'da minibüsçüler arasında güzergah nedeniyle gerginlik yaşandı - Haberler

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Adana'da minibüsçüler arasında güzergah nedeniyle gerginlik yaşandı

AA - Mutlu Güney - Güncel
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Adana'da minibüsçüler arasında güzergah nedeniyle gerginlik yaşandı

Adana'da yolcu minibüsü arasında güzergah ihlali gerekçesiyle gerginlik yaşandı.

Adana'da yolcu minibüsü arasında güzergah ihlali gerekçesiyle gerginlik yaşandı.

Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda iki yolcu minibüsü şoför ve muavinleri arasında güzergah ihlali iddiasıyla tartışma başladı.

Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri tarafları ayırdı.

Öte yandan arbede sırasında bazı minibüslerde hasar oluştu.

AA / Mutlu Güney - Güncel

Turgut Özal Bulvarı, Çukurova, Adana, Güncel, Haberler

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