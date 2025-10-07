Haberler

Adana'da Mevlid-i Nebi Haftası Programı Düzenlendi

Adana'da Ramazanoğlu Camisi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası programında Vali Yavuz Selim Köşger, Hazreti Muhammed'in mesajlarının önemine vurgu yaptı. Programda Prof. Dr. Mustafa Ağırman'ın konferansı ve ilahi seslendirmeleri yer aldı.

Adana'da Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

İl Müftülüğünce Ramazanoğlu Camisi'nin konferans salonunda yapılan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, programdaki konuşmasında, Hazreti Muhammed'in insanlığa getirdiği mesajların, bugün de yol gösterici olduğunu belirterek, "Gazze'deki annelerin imanı şu anda tüm dünyayı etkiliyor. Tüm Müslümanlar bu imana sahip olsa dünyanın değişmesi işten değil. Allah o imanı hepimize nasip etsin." dedi.

Prof. Dr. Mustafa Ağırman'ın "Aile Peygamberimizle Huzur Buldu" konulu konferansıyla devam eden programda, ilahi ve kasideler seslendirildi.

Kaynak: AA / Didem Akın Akçay

