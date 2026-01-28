Haberler

Adana'da metruk inşaatın ikinci katından düşen kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Çukurova ilçesinde, metruk bir inşaatın ikinci katından bodrum kattaki yağmur suyuna düşen M.Y.K. hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen ekipler, 2 metre derinliğindeki sudan çıkarılan M.Y.K.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, metruk bir inşaatın ikinci katından bodrum katta biriken yağmur suyuna düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, M.Y.K, Huzurevleri Mahallesi'ndeki metruk inşaatta arkadaşıyla birlikte bulunduğu sırada ikinci kattan bodrumda biriken yağmur suyuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekiplerince yaklaşık 2 metre derinlikteki sudan çıkarılan M.Y.K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

M.Y.K'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz

ABD Türkiye'nin komşusunu böyle tehdit etti: Menzilde 40 bin asker var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi

Seks partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini verdi
Jose Mourinho, transferdeki bombayı Fenerbahçe'nin yıldızıyla patlatıyor

Transferdeki bombayı Fener'in yıldızıyla patlatıyor
26 ilde yapılan 'Kim cumhurbaşkanı olsun?' anketi: Arada 15 puan fark var

26 ilde yapılan "Kim cumhurbaşkanı olsun" anketi: Arada 15 puan fark var
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Anlaşma sağlandı! Beşiktaş'tan sürpriz transfer

Anlaşma sağlandı! Süper Lig devinden sürpriz transfer
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi

Resmi açıklama geldi! Ünlü köfte zincirine büyük şok