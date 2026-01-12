Haberler

Markette koklayarak beğendikleri deodorantları çaldılar

Adana'da markete giren iki şüpheli, deodorantları çalarak kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından, polis şüphelileri kısa sürede yakaladı.

ADANA'da markete giren 2 şüpheli, koklayarak beğendikleri deodorantları mont ve pantolonunun içine koyarak çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından polis, şüphelileri gözaltına aldı.

Olay, 10 Ocak'ta saat 18.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Müşteri gibi markete giren 2 şüpheli, bir süre reyonda dolaşıp, deodorantların olduğu rafı inceledi. Deodorantları ellerine sıkarak koklayan şüphelilerden biri ürünü montunun cebine, diğeri de pantolonun içine koyup, marketten ayrıldı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlığı fark eden iş yeri sahibi Abdullah Şengil, polise giderek şikayetçi oldu. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliklerini tespit ettiği şüphelileri gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin, sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Haber: Anıl ATAR – Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
