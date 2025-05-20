Adana'da Makas Atma Denemesi Kaza ile Sonuçlandı

Adana'da Makas Atma Denemesi Kaza ile Sonuçlandı
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Adana'da bir otomobilin makas atmaya çalışırken başka bir araca çarptığı kaza, araç içi kamera tarafından kaydedildi. Kazada yaralanan olmadı, sürücü polis merkezine götürüldü.

Adana'da bir otomobilin makas atmaya çalıştığı sırada başka bir otomobilin kaza yapmasına neden olması araç içi kamerasınca kaydedildi.

Sürücüsü öğrenilemeyen 01 CSL 04 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda önünde ilerleyen 01 DFS 49 plakalı otomobile makas atmaya çalışırken arkadan çarptı.

Kontrolden çıkan 01 DFS 49 plakalı otomobil, bulvarda park halinde bulunan 3 araca çarparak durdu.

Makas atan sürücünün kullandığı otomobil de kaldırıma çıkarak durabildi. Sürücü, polis merkezine götürüldü.

Kimsenin yaralanmadığı kaza, başka bir araca takılı kamera tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
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