Adana'da Seyhan Nehrinde kayıkla gezerken mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Adana'da sağanak yağışlar ve baraj kapaklarının açılması nedeniyle Seyhan Nehri'nde mahsur kalan iki kişi, arama kurtarma ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından durumları iyi olduğu bildirildi.

ADANA'da Tarihi Taşköprü yakınlarında kayıkla gezdiği sırada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

Adana'da sağanak yağışlar ve karların erimesi ile kapasitesi dolan barajın kapaklarının açılması sonucu nehre verilen su nedeniyle, Seyhan Nehri üzerinde bulunan Tarihi Taşköprü yakınlarında akşam saatlerinde kayıkla gezintiye çıkan 2 kişi mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kişilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
