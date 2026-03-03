Adana'da Seyhan Nehrinde kayıkla gezerken mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Adana'da sağanak yağışlar ve karların erimesi ile kapasitesi dolan barajın kapaklarının açılması sonucu nehre verilen su nedeniyle, Seyhan Nehri üzerinde bulunan Tarihi Taşköprü yakınlarında akşam saatlerinde kayıkla gezintiye çıkan 2 kişi mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kişilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.