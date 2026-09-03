Haberler

Kuzenini öldüren sanığın davasında tahrik indirimi talebi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da kuzenini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Suriyeli A.A.'nın davasında savcı, 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12-18 yıl hapis cezası talep etti. Mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı kuzenini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Suriyeli A.A. (21) ile 10 Kasım 2025'te öldürülen Z.A'nın (22) babası müşteki R.A, avukatlar ve bazı tanıklar katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, olay günü evde iskambil kağıdıyla oyun oynayan kuzenler arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktığını ifade etti.

Tanıkların anlatımına göre sanığın, kendisini darbeden Z.A'yı bıçaklayarak öldürdükten sonra motosikletle kaçtığını belirten savcı, A.A'nın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

A.A. savunmasında, kuzeninin kendisini darbettiğini öne sürerek, "Evde beni boğmak isteyen maktul, cebindeki bıçakla üzerime yürüdü. Kendimi korumak için elimdeki bıçağı ona doğru salladım. Kesinlikle öldürme kastım yoktu. Olayın şokuyla evden motosikletle kaçtım." dedi.

Müşteki ve avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde tartıştığı kuzeni Z.A'yı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan A.A. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı ve eşi tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında iki tutuklama daha! Eşi de hesap verecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayın görüntüsü olay olan Ersin Düzen'den açıklama geldi

Bu hali olay olan ünlü sunucudan açıklama geldi
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor
İnsan bedeninde yeni organ keşfedildi! Kansere karşı umut oldu

İnsan bedeninde yeni organ keşfedildi! Üstelik kanserle savaşıyor
Arda Güler'e benzerliğiyle tanınan Kübra mesleğini eline aldı

Arda Güler'e benzerliğiyle tanınan Kübra mesleğini eline aldı
Venedik'e adım atar atmaz frikik verdi: Sydney Sweeney'nin dantelli büstiyeri olay oldu!

Venedik'e adım atar atmaz frikik verdi! Sydney Sweeney nefes kesti
Peynirleri nerede ürettiklerine bakın! Ekipleri görünce duvardan atladı

Pislik içindeki işletme ekipleri bile şaşkına çevirdi
Ocak ayında maaşlar değişecek! Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu

İşte milyonların garantilediği maaş zammı! Tablo netleşiyor