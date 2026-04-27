Adana'da kuzenini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanması sürdü

Savcı, mütalaasında sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evde tartıştığı kuzenini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Suriyeli Muhammed M. (23) ile bazı tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında sanık Muhammed M'nin olay gecesi tartıştığı kuzeni Dirgam M'yi ölüm neticesini meydana getirmeye elverişli bıçakla öldürdüğünün otopsi raporundan anlaşıldığını belirterek, sanığın üzerine atılı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık, tercüman aracılığıyla alınan savunmasında, önceki celsede verdiği beyanlarını tekrar ettiğini ve aynı evde kaldıkları kuzeni Dirgam M'nin (22) kardeşine saldırdığını öne sürdü.

Kardeşini kurtarmak istediğini iddia eden Muhammed M, "Aniden maktul, kardeşimin boğazına doğru sarılmıştı. Bu duruma sinirlendim ve mutfağa gidip bıçağı aldım. Dirgam M. üstüme doğru gelince vurmaya başladım. Kesinlikle kuzenimi öldürme kastım yoktu. Mütalaayı reddediyorum. Ayrıntılı savunma yapmak için süre istiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Tanık ve avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.

Güzelevler Mahallesi'nde tartıştığı kuzeni Dirgam M'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Muhammed M. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu
