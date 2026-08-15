Ceyhan'da Kuyuya Düşen İnek Kurtarıldı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir ineğin kuyuya düşmesi üzerine itfaiye ekipleri vinçle müdahale ederek hayvanı kurtardı. İnek sahibi Fatma Beşaltı, kurtarma sonrası itfaiye erine sarılıp gözyaşlarıyla teşekkür etti.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Tatlıkuyu Mahallesi'nde Fatma Beşaltı'nın ineği kuyuya düştü.
Bunun üzerine Beşaltı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri vinç yardımıyla ineği kuyudan çıkardı.
İneğinin kurtarılmasının ardından Beşaltı itfaiye erine sarılarak teşekkür etti, gözyaşı döktü.
Kaynak: AA