Adana'da Kuyumcu Atölyelerinin Bulunduğu Binada Yangın Çıktı
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Adana'da kuyumcu atölyelerinin bulunduğu binanın 4'üncü katında çıkan yangın kontrol altına alındı. Alevlerin sıçraması nedeniyle 3 atölye kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Adana'da kuyumcu atölyelerinin bulunduğu binanın 4'üncü katında saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Alevlerin sıçraması nedeniye 3 atölye kullanılamaz hale geldi. Atölye sahipleri, yanan iş yerlerini gözyaşlarıyla izledi. Soğutma çalışmaları devam ederken, ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.
Yusuf KANTARLI/ADANA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Güncel