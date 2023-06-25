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Adana'da Kuyumcu Atölyelerinin Bulunduğu Binada Yangın Çıktı

Adana'da Kuyumcu Atölyelerinin Bulunduğu Binada Yangın Çıktı

Güncel Haberler

Adana'da kuyumcu atölyelerinin bulunduğu binanın 4'üncü katında çıkan yangın kontrol altına alındı. Alevlerin sıçraması nedeniyle 3 atölye kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Adana'da kuyumcu atölyelerinin bulunduğu binanın 4'üncü katında saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Alevlerin sıçraması nedeniye 3 atölye kullanılamaz hale geldi. Atölye sahipleri, yanan iş yerlerini gözyaşlarıyla izledi. Soğutma çalışmaları devam ederken, ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Yusuf KANTARLI/ADANA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Güncel

Adana Güncel Haberler

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