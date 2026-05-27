Adana'da Kurban Bayramı manzaraları

Adana'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıkların yol kenarlarında, oto yıkama ve kasap dükkanlarında kesilmesi kötü görüntülere neden oldu. Bir kişi kurbanlık koyununu motosikletle omzunda taşırken, kadınlar sulama kanalında işkembe temizledi.

ADANA'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kurbanlıkların yol kenarlarında, oto yıkama ile kasap dükkanlarında kesilmesi kötü görüntüler oluşturdu. Motosikletin arkasında yolculuk yapan kişi ise kurbanlık koyununu omzunda taşıyarak kesimhaneye götürdü.

Kurban Bayramı nedeniyle kent genelinde belediyeler tarafından kurban kesim noktaları oluşturulurken, bazı kişiler de kurbanlıklarını sokaklarda ya da iş yerlerinde kesmeyi tercih etti. Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde bir kasap, kurbanlık koyunları dükkanın önünde kesti. Ayrıca Mithatpaşa Caddesi'nde bulunan bir oto yıkama dükkanında kurbanlıklar kesildi.

KURBANINI MOTOSİKLETLE TAŞIDI

Çeşitli iş yerleri önünde kurbanını demir askıya asarak çocukların önünde kesenler oldu. Yine aynı mahallede bir kurban pazarında kurbanını kesen bir aile, park halindeki hurda kamyonet arkasında parçalayıp poşetlere doldurdu. Çevre ve insan sağlığını tehdit eden bu görüntülerin yanı sıra motosikletin arkasında yolculuk yapan kişi, kurbanlık koyununu omzunda taşıyarak kesimhaneye götürdü.

SULAMA KANALINDA İŞKEMBE TEMİZLEDİLER

Öte yandan, Mithatpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde ise DSİ'ye ait sulama kanalına giren iki kadın, kestikleri kurbanın derisi ve işkembesini burada temizledi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken kadınlar bir yandan içeceklerini içip diğer yandan saatlerce kanal suyuna kurbanın çöplerini akıttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
