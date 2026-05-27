Adana'da bayramlaşma programı düzenlendi

Adana'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı yapıldı.

Vali Mustafa Yavuz, Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen programda, il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Programda konuşan Yavuz, bayramların kardeşlik, birlik, beraberlik ve paylaşmanın adı olduğunu söyledi.

Yavuz, Kurban Bayramı'nın kardeşlik, dostluk, birlik ve beraberliğe katkı sağlamasını diledi.

Bayram tatilinde araçlarıyla seyahate çıkanlardan trafik kurallarına uymalarını isteyen Vali Yavuz, "Adana'mızda da şu ana kadar meydana gelen kazalarda maalesef içimizi yakan manzaralar oldu. En azından bu saatten sonra trafik kurallarına uyarak seyahat edersek daha huzur ve güven içerisinde, sevdiklerimizle, kimsenin üzülmediği bir bayram geçirmiş oluruz." dedi.

Programa, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Yasin Kalın, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, kamu kurumlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.