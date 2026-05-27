Haberler

Adana'da bayramlaşma programı düzenlendi

Adana'da bayramlaşma programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da Vali Mustafa Yavuz başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programında, birlik ve beraberlik vurgusu yapılırken, trafik kurallarına uyulması çağrısında bulunuldu.

Adana'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı yapıldı.

Vali Mustafa Yavuz, Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen programda, il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Programda konuşan Yavuz, bayramların kardeşlik, birlik, beraberlik ve paylaşmanın adı olduğunu söyledi.

Yavuz, Kurban Bayramı'nın kardeşlik, dostluk, birlik ve beraberliğe katkı sağlamasını diledi.

Bayram tatilinde araçlarıyla seyahate çıkanlardan trafik kurallarına uymalarını isteyen Vali Yavuz, "Adana'mızda da şu ana kadar meydana gelen kazalarda maalesef içimizi yakan manzaralar oldu. En azından bu saatten sonra trafik kurallarına uyarak seyahat edersek daha huzur ve güven içerisinde, sevdiklerimizle, kimsenin üzülmediği bir bayram geçirmiş oluruz." dedi.

Programa, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Yasin Kalın, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, kamu kurumlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun
İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak

İran duyurdu: Anlaşma tamam gibi, işte Hürmüz için verilen karar
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in iki makam aracını satışa çıkardı

İkisi de Özel'in makam aracıydı! Üzerine yazılanlar kavga çıkarır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Ercan'ın 24 yıllık evliliğinde deprem! Eşine çok suçlama

Ünlü deprem bilimcinin 24 yıllık evliliği bitiyor! Eşine çok suçlama
Gabriel Sara'dan Aston Villa'ya olumlu sinyal

Avrupa şampiyonuna transfer oluyor
Kılıçdaroğlu'nun 'Militanlarına taş attırdı' sözlerine Adnan Beker'den jet yanıt

Kılıçdaroğlu'nun "Militanlarına taş attırdı" sözlerine jet yanıt geldi
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Ali Koç'tan 4 Nisan saldırısı hakkında açıklama

Ali Koç aylar süren sessizliğini sonunda bozdu: Hesap verecekler!
İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını

İspanya'da deprem! Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi

Ünlü şarkıcı Bodrum'da aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi