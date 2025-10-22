Adana'da Korkunç Olay: Anneyi Yaralayıp İş Arkadaşını Öldüren Zanlı Yakalandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde annesini çalıştığı iş yerinde silahla yaralayıp iş arkadaşını öldüren zanlı yakalandı.

Yalak Mahallesi'nde, annesinin çalıştığı şantiyedeki yemekhaneye giden Süleyman K. (23), annesi Cevriye K. (49) ve aynı yerde çalışan Şemsettin A'ya (57) ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İş arkadaşları tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şemsettin A, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırılan Cevriye K. ise tedavi altına alındı.

Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.