Adana'da bir kadın ile köpeğine sahipsiz köpeklerin saldırması kamerada

Güncelleme:
Adana'nın Çukurova Belediyesi'nde, köpeğiyle yürüyen bir kadın, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Kadın, saldıran köpeklerden korunmak için kendi köpeğini kucağına alıp kaçtı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Adana'nın Çukurova Belediyesi sınırlarında köpeğiyle yürüyen kadın ile köpeğine sahipsiz köpeklerin saldırması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Yurt Mahallesi'nde köpeğiyle gezen S.Y. ve köpeğine yürüyüş yaparken sahipsiz 2 köpek saldırdı.

Diğer köpeklerin saldırmak istediği köpeğini de kucağına alıp kaçmaya çalışan S.Y, bölgedekilerin yardımıyla saldırıdan kurtuldu.

Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

