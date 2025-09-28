Haberler

Adana'da Kontrolden Çıkan Araç Sulama Kanalına Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil sulama kanalına devrildi. Kazada 54 yaşındaki Hasan Bayram yaşamını yitirirken, araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ADANA'da kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına devrildiği kazada Hasan Bayram (54) öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, gündüz saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Kayarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, sulama kanalına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan Hasan Bayram'ın cansız bedenini çıkardı. Otomobilde yaralanan isimleri öğrenilemeyen 2 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılan Bayram'ın cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber - Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Manisa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 ölü

Otomobil ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda ölü var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 kişi kalan Gençlerbirliği, 90+1'de yıkıldı

9 kişiyle maçı kazandım derken 90+1'de gelen golle yıkıldılar
Trump'ın Erdoğan'a yaptığı 'yakıt' çağrısı sonrası Rusya'dan art arda açıklamalar

Trump'ın talebi sonrası Rusya'dan peş peşe Türkiye açıklaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.