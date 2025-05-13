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Adana'da Kontrolden Çıkan Araç Bisikletliye Çarptı

Adana'da Kontrolden Çıkan Araç Bisikletliye Çarptı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bisikletliye çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Olayda, kaldırımda yürüyen iki kişi son anda kazadan kurtuldu. Yaralı bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.

Adana'da kontrolden çıkan otomobilin bir bisikletliye çarpması ve 2 kişinin son anda kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 34 ELP 55 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bisiklet sürücüsüne çarptı.

Bisikletlinin yaralandığı kazada kaldırımda yürüyen 2 kişi ise otomobilin çarpmasından son anda koşarak kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı bisiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı, araç sürücüsü ise polislerce gözaltına alındı.

Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
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